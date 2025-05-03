شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الكتب: لدينا أقدم وثيقة وهي عقد بيع أرض من الخليفة الفاطمي لوزيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن الأرشيف لدى الدار، لديه أقدم وثيقة، وتعود لعام 534 هجرية، ما يعنى 900 عام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم" الذ يذاع على قناة "on": "تلك الوثيقة تحكى حكاية جميلة، فالخليفة الفاطمى، فى عام 534 كان لديه وزير مشهور للغاية وهو الصالح طلائع، وتلك الوثيقة كانت عبارة عن عقد بيع، يبيع فيها الخليفة أراضى وعقارات للوزير الصالح طلائع".

وتابع: "هذا الوزير، الصالح طلائع، له مسجد كبير، مازال موجودا أمام باب زويلة مباشرة فى منطقة الدرب الأحمر".

وقال: "الوزير الأعظم فى تلك الفترة، هو من كان يسير كل أمور الدولة، لأن العصر الفاطمى يضم مرحلتين، الأولى هى تأسيس القاهرة وكانت تضم الخلفاء العظام، حتى جاء الخليفة المستنصر، الذى حكم وهو فى سن 7 سنوات، وحدثت فى عصره الشدة المستنصرية، ضعف الخليفة، وظهر دور الوزير الأعظم كحاكم فعلى وهو الذى يسير الأمور".