شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي بعد فوزه: سأسعى لتحسين الوضع الاقتصادى للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي خالد البلشى نقيب الصحفيين، إنه سيكمل الطريق الذى بدأه وملتزم بكل وعوده، مقدما الشكر لكل من شارك في خروج انتخابات الصحفيين بهذا الشكل اللائق.

وأوضح في لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز"، بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، لفترة ثانية، أنه سيجعل النقابة بيتا لكل الصحفيين وسأسعى لتحسين الوضع الاقتصادى لهم.

وأكد الكاتب الصحفى خالد البلشي، أن زيادة البدل حق لجميع الصحفيين، مردفا: "أعد بأن أكون نقيبا لكل الصحفيين".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين عن فوز خالد البلشي نقيبا للصحفيين لمدة ثانية، وذلك بعد فرز وجمع جميع أصوات الاقتراع باللجان المختلفة.