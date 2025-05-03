شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يهنئ خالد البلشي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

هنأ عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الكاتب الصحفي خالد البلشي بتجديد الثقة فيه نقيبًا للصحفيين في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، وجاء نص التهنئة كالآتي:

أتقدم بخالص التهاني وأصدق التمنيات للكاتب الصحفي خالد البلشي، بمناسبة فوزه بمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي جرت اليوم.

إن هذا الفوز يعكس الثقة الكبيرة التي أولتها له الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ويؤكد تمسكها بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق العاملين في هذه المهنة العريقة.

كل التوفيق لنقيب الصحفيين في حمل هذه الأمانة الثقيلة، ونحن على يقين أن روح التعاون بين نقابتي المحامين والصحفيين سوف تستمر لما فيه من مصلحة مباشرة لأعضاء جمعياتنا العمومية.