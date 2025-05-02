شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في فرز الأصوات باللجان المختلفة على عضوية المجلس.



انتهاء التصويت وبدء عملية الفرز



بدء فرز لجنة أعضاء المجلس



عملية فرز الأصوات

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد أخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.



لجنة 4 أعضاء



فرز لجان أعضاء المجلس