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بدء فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور

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  • بدء فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور 1/7
  • بدء فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور 2/7
  • بدء فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور 3/7
  • بدء فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور 4/7
  • بدء فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور 5/7
  • بدء فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور 6/7
  • بدء فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق - تصوير خالد كامل - فاطمه محفوظ

الجمعة، 02 مايو 2025 10:18 م

بدأ منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في فرز الأصوات باللجان المختلفة على عضوية المجلس.

انتهاء التصويت وبدء عملية الفرز
انتهاء التصويت وبدء عملية الفرز

 

بدء فرز لجنة أعضاء المجلس
بدء فرز لجنة أعضاء المجلس

 

عملية فرز الأصوات
عملية فرز الأصوات

 

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد أخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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لجنة 4 أعضاء 

 

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فرز لجان أعضاء المجلس

 

عملية الفرز
عملية الفرز

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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