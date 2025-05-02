شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. خالد البلشى نقيبا للصحفيين لفترة ثانية بانتخابات التجديد النصفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منذ قليل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين عن فوز خالد البلشي نقيبا للصحفيين لمدة ثانية، وذلك بعد فرز وجمع جميع أصوات الاقتراع باللجان المختلفة.



حالد البلشى



خالد البلشى وسط الصحفيين



فرحة عارمة من خالد البلشى بعد الفوز بمقعد النقيب



احتفالات بفوز البلشى



احتفالات وفرحة بفوز البلشى



أفرح فى نقابة الصحفيين بفوز خالد البلشى

وسادت احتفالات في القاعة بعدما اتجهت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات باللجان المختلفة.

وانتهت أعمال الفرز بفوز خالد البلشي، وتجديد الثقه لمده ثانية، بعدما حصد 3346 صوتا بنسبة 55%، وعبد المحسن سلامة 2562 صوتا وحصل سيد الإسكندراني 4 أصوات.



البلشى



خالد البلشى بعد الفوز بمقعد النقيب



خالد البلشى نقيب للصحفيين

والمرشحون على مقعد النقيب هم :

1- السيد محمد إبراهيم الإسكندرانى "سيد الإسكندراني" الجمهورية

2- خالد محمد زكى البلشى "خالد البلشي" حر

3- طلعت هاشم محمد فرج "طلعت هاشم" مصر الفتاة.

4- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين "عبد المحسن سلامة" الأهرام

5- حسن محمد هاشم محمد "محسن هاشم " الجيل

6- محمد بدوى أحمد عبد الله "محمد بدوي" الغد

7- محمد مغربى أحمد على " محمد المغربي" الشعب

8- نعمة محمد راشد عبد الله "نورا راشد " الجمهورية



وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.



خالد البلشى



فرحة خالد البلشى



فرحة واحتفالات البلشى بالفوز



فوز خالد البلشى بمقعد النقيب