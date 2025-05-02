شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالرحيم: أكثر من 6 آلاف صحفي أدلوا بأصواتهم بانتخابات التجديد النصفي والان مع تفاصيل الخبر

أكد جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ، أن أكثر من 6000 صحفي أدلوا بأصواتهم اليوم في الانتخابات، ما يؤكد وعي الجمعية العمومية للصحفيين.

وأشار أن انتخابات اليوم تعد تاريخية بنسبة تصويت تتعدى الـ60%، مما يدل على نضج الصحفيين، حرصهم على نقابتهم.

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد أخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.