شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل زراعة "المستردة" .. تفضل المناخ الجاف والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت زراعة "المستردة أو الخردل" فى كثير من بقاع العالم وخاصة المناطق المعتدلة الحرارة، وأهم البلدان المنتجة لبذور الأنواع المختلفة لهذا الجنس هى الصين، هولندا، أمريكا الشمالية، إيطاليا، فرنسا، ويفضل الخردل المناخ الجاف، وهو لا يتحمل الرطوبة العالية، وإن كان ينمو بطريقة ناجحة على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى شهر مارس وأبريل.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول نبات المستردة:



1- من النباتات التى تنمو بغزارة خضريا وتعطى انتاجا ثمريا مرتفعا عند زراعتها فى المناطق المعتدلة ذات المناخ المتميز بالحرارة المنخفضة خلال فترة النمو الخضرى شتاءا ودرجة الحرارة المرتفعة خلال فترة التزهير والنضج الثمرى صيفا.



2- تجود زراعة المستردة فى جميع الاراضى الزراعية لا سيما الخفيفة منها والمرتفعة الخصوبة جيدة الصرف والتهوية علما بان المستردة قد تتحمل درجات الحموضة المرتفعة الى حد ما.



3- ينمو نبات الخردل فى الاراضى الطينية، ويفضل الارض التى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم كما ينمو أيضا فى الأراضى الرملية والطينية.



4- نباتات حولية عشبية وتبلغ ارتفاعاتها متر أو أكثر، وهى غزيرة التفريع الرأسى ، و الاوراق بسيطة متبادلة الوضع عليها أوبارا قليلة، وهى مفصصة تفصيصا خفيفا تتراوح أعدادها من 3- 5، ولونها اخضر فاتح، وحافتها مسننة تسنينا بسيطا، الأزهار صفراء اللون.



5- تحتوى على المواد الفعالة من الثيوسيانو جليكوسيدات التى تختلف باختلاف أنواع المستردة.

6- بذور أنواع نباتات الخردل تستخدم أساسا فى صناعة المستردة الفاتحة للشهية، حتى الاوراق الخضراء قد تؤكل او تضاف الى السلاطة الطازجة لرفع القيمة الغذائية لاحتوائها على الفيتامينات المختلفة مثل فيتامين ا، ب، ج.

7- الزيت العطرى الناتج من بذور أنواع الخردل او المستردة قد يستعمل فى علاج بعض الأمراض ذات الالام المزمنة وذلك بتدليك مكان الالم بمستحلب الزيت مع الماء او الكحول مما يؤدى الى تدفق الدم فى الشعيرات الموجودة مكان الالام مما يسبب التهابا موضعيا فيها وبعدها تزول هذه الالام او على الاقل تخفيفها بتسكينها لفترات طويلة.

8- الزيت الثابت الناتج من بذور الخردل يفيد فى حالات الانواع المختلفة من الامراض الروماتيزمية او يعمل على زوال الاورام والانتفاخات والاورام.

9- يضاف الزيت الثابت الى المكونات الدوائية اللازمة فى تصنيع اللصق المستخدمة لازالة الالام الحادة الناتجة من لفحة البرد او التعرض لدرجات حرارة منخفضة لفترات طويلة، أو كشراب طبيعى يفيد فى ازالة بعض حالات التسمم المعدى بعد اضافة الماء الساخن اليه مسببا القئ السريع لتقليل امتصاص المواد السامة فى المعدة والامعاء مع زيادة وتنظيم ضربات القلب وسرعة تدفق الدم داخل الاوعية الدموية والشرايين والاوردة خلال الجسم مما يتسبب عنه افراز العرق بكميات كبيرة وسريعة.

10- تتكاثر المستردة بالبذور خلال شهرى سبتمبر حتى نوفمبر فى المناطق المعتدلة، اما فى المناطق الباردة يمكن زراعتها عقب ذوبان الجليد وارتفاع الحرارة فى الربيع.