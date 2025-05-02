شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس القومي للمرأة تلتقى محافظ أسوان وتتفقد مستشفى المسلة والان مع تفاصيل الخبر

التقت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم ، اللواء إسماعيل كمال محافظ اسوان، خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بمحافظة أسوان.

حضر اللقاء كل المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتورة هدى مصطفي مقررة فرع المجلس باسوان، والدكتورة مرفت أبو عوف عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أماني عصفور عضوة المجلس، والسفيرة أنجلينا ايخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة صوفي فانهايفيربيك رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ونيفين احمد مديرة مشاريع تمكين المرأة بالاتحاد الأوروبي.

فى البداية وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر للواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ،على حفاوة الاستقبال وعلى دوره المستمر في دعم ورعاية المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا والمساندة الكبيرة للمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قوة المجلس القومي للمرأة تأتي من الدعم السياسي له من الدولة المصرية، كما اشارت الى جهود الفرع خلال الأشهر الماضية واستعرضت الرؤية المستقبلية لمقر المجلس بالمحافظة.

فيما أشاد اللواء إسماعيل كمال، بالدور الكبير للمجلس القومي للمرأة في الوصول إلي سيدات أسوان من خلال العديد من التدريبات والفعاليات مشيراً الى جهود فرع المجلس بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفي والانشطة والدورات التدريبية التى نفذها لأكثر من ١١٨ قرية.

و أكد محافظ أسوان أن اساس الاهتمام بالأسرة والمجتمع يكمن في الاهتمام بالمرأة لانها اساس المجتمع ويجب ان نوفر لها التعليم والرعاية الصحية وفرص وبيئة عمل داعمة، وفى نهاية اللقاء أهدى اللواء الدكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان، درع المحافظة للمستشارة أمل عمار تكريما لجهودها فى تمكين المرأة.

كما قامت المستشارة بزيارة تفقدية لمستشفى المسلة برفقة السيد اللواء الدكتور اسماعيل كمال والتي أطلق عليها هذا الاسم لتواجدها أمام الموقع الأثري "المسلة الناقصة"، شاهدت خلالها الأقسام المختلفة بالمستشفي.