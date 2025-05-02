شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم شاحنتين بولاية أيداهو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في حادث تصادم بين شاحنة صغيرة وشاحنة سياحية قرب متنزه يلوستون الوطنى.

وقع الحادث على طريق سريع قرب متنزه هنري ليك الحكومي شرق ولاية أيداهو الأمريكية، وفقًا لبيان صحفي للشرطة، ويقع متنزه الولاية على بُعد حوالي 26 كيلومترًا غرب متنزه يلوستون الوطني، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.



وأفادت شرطة ولاية أيداهو في بيان صحفي بأن النيران اشتعلت في المركبتين بعد الحادث. ولقي سائق شاحنة دودج رام وستة أشخاص كانوا داخل شاحنة مرسيدس مصرعهم.



وقال المتحدث باسم الشرطة، آرون سنيل، إن الشاحنة كانت تقل مجموعة سياحية مكونة من 14 شخصًا، ونُقل الناجون إلى المستشفيات مصابين بجروح.

ولم تُفصح السلطات عن أسباب الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق، وأفادت الشرطة بأن طائرات الإسعاف الجوي وفرق الطوارئ استجابت لحادث التصادم.

ولم يُعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة فريمونت عن أسماء القتلى حتى صباح الجمعة. وذكرت شرطة ولاية أيداهو أن المسؤولين ما زالوا يعملون على إخطار عائلات القتلى والجرحى، ولذلك لم تُفصح الوكالة بعد عن أسماء أو أعمار أو مدن أو جنسيات الأشخاص المعنيين.