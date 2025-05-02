شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إغلاق باب التصويت وقد استمر توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، منذ بدء عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وحتى الدقائق الأخيرة قبل غلق باب التصويت.



إقبال كبير على عمومية الصحفيين



انتخابات نقابة الصحفيين



انتخابات نقابة الصحفيين

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.



انتهاء التصويت وغلق اللجان



انتهاء التصويت



انتهاء عملية التصويت فى عمومية الصحفيين

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـة (76 لسنة 1970 م).



عمومية الصحفيين غلق اللجان



عمومية الصحفيين



غلق اللجان



غلق اللجان وانتهاء عملية التصويت