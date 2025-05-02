شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نؤيد تشكيل حكومة من المستقلين لإدارة قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إنها تؤيد تشكيل حكومة من المستقلين فى غزة لإدارة قطاع غزة، مشيرة إلى أنها قدمت رؤية واضحة ومسؤولة تقوم على اتفاق شامل ومتزامن، بحسب القاهرة الإخبارية.

أضافت : "ما يجرى فى غزة جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج، ونبذل جهودا واتصالات مكثفة من أجل الضغط لفتح المعابر ورفع الحصار".

أكدت حماس أن "إسرائيل هي من تعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين".