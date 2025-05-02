شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن فوز مستشفى صدر دمنهور بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفى صدر دمنهور على الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات (WSO) World Stroke Organization، ضمن جوائز المنظمة عن الربع الأول من عام 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مستشفى صدر دمنهور حصلت على الجائزة عن وحدة إذابة الجلطة الدماغية، مشيرا إلى أن صدر دمنهور تحصل على الجائزة الماسية في مصر والعالم للمرة الثامنة على التوالي.

وتعد هذه الوحدة من الوحدات التي تحرص وزارة الصحة والسكان على افتتاحها فى إطار جهود الدولة وحرصها على المنظومة الصحية، بما يساعد في سرعة إنقاذ حياة المرضى، بالتدخل السريع خلال فترة لا تتجاوز الـ60 دقيقة، وتقدم الخدمة مجانا للمرضى على نفقة الدولة دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية، بالرغم من تجاوز تكلفة حقن إذابة الجلطة حاجز الـ11 ألف جنيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أن الوحدة تعمل من خلال منظومة متطورة تبدأ من استقبال المريض والكشف المبكر بمكتب فرز الحالات، ثم الطوارئ مرورًا بالفحوصات المعملية والأشعات، انتهاء بنقل المريض لوحدة إذابة الجلطة لتلقي العلاج الفوري المناسب مع تسجيل بيانات المرضى من خلال رفعها على منصة المنظمة الدولية للجلطات الدماغية لتحليل البيانات وتحديد المستشفيات الفائزة بجوائزها.

وبدوره، أشار الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، أن وحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى صدر دمنهور، تتكون من 4 أسرة مجهزة بكافة التجهيزات الملائمة للعمل، وتم افتتاحها في أكتوبر عام 2022.