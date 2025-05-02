شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء ساحل تشيلى خوفا من حدوث تسونامى بعد زلزال بقوة 7.4 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة قبالة السواحل الجنوبية لتشيلى والأرجنتين اليوم الجمعة، مما دفع السلطات إلى إخلاء ساحل تشيلى فى منطقة ماجلان، وتعليق الأنشطة المائية والملاحة فى مقاطعة تييرا ديل فويجو الأرجنتينية.



ولم تُبلغ السلطات فى البداية عن أى أضرار أو إصابات بسبب الزلزال فى تشيلي، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال كان تحت سطح المحيط على بُعد 219 كيلومترًا (173 ميلًا) جنوب مدينة أوشوايا الأرجنتينية.



وأصدرت السلطات التشيلية تحذيرًا بإخلاء كامل الجزء الساحلى من مضيق ماجلان، فى أقصى جنوب البلاد.



وبسبب "تحذير من تسونامي، صدرت أوامر بإخلاء القطاعات الساحلية فى منطقة ماجلان إلى منطقة آمنة"، وفقًا لما ذكرته الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها فى تشيلى فى رسالة موجهة إلى الجمهور.



كما طالبت بإخلاء جميع المناطق الشاطئية فى إقليم أنتاركتيكا التشيلي.



كتب الرئيس التشيلى جابرييل بوريك على منصة إكس أن "جميع الموارد متاحة" للاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة.



وكتب بوريك: "ندعو إلى إخلاء الساحل فى جميع أنحاء منطقة ماجلان. من واجبنا الآن أن نكون على أهبة الاستعداد ونلتزم بتعليمات السلطات".

وفى بونتا أريناس، الواقعة فى باتاجونيا التشيلية على مضيق ماجلان، الذى يربط المحيطين الأطلسى والهادئ، امتلأت الشوارع بسرعة بالسكان الباحثين عن ملاجئ، وفقًا لصور بثها التلفزيون المحلي. وكان العديد منهم يحمل حقائب.



وتمت عملية الإخلاء بهدوء ودون ذعر وصرح روبرتو راميريز للقناة التى تبث على مدار الساعة: "تلقينا الإنذار واضطررنا للإخلاء من العمل، لكن الناس هادئون ومستعدون جيدًا".



أفادت دائرة الهيدروغرافيا والمحيطات التابعة للبحرية التشيلية (SHOA) أن الأمواج قد تصل إلى القارة القطبية الجنوبية فى غضون الساعة القادمة، بينما قد يستغرق الوصول إلى المناطق النائية ما يصل إلى 12 ساعة.

فى مدينة أوشوايا الأرجنتينية، التى تُعتبر أقصى جنوب العالم، علّقت السلطات المحلية جميع أنواع الأنشطة المائية والملاحة فى قناة بيجل لمدة ثلاث ساعات على الأقل. ولم تُبلّغ عن أى أضرار مادية أو عمليات إجلاء.



وأفادت الحكومة المحلية: "شعر السكان بالزلزال بشكل رئيسى فى مدينة أوشوايا، وبدرجة أقل فى مدن المقاطعة". وأضافت: "فى مواجهة هذه الأحداث، من المهم التزام الهدوء".