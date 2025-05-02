شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بأورام المنصورة يستخدم تقنية حديثة للحفاظ على خصوبة مريضات السرطان والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق طبي بمركز الأورام بجامعة المنصورة بقيادة الدكتور باسل رفقي، أستاذ جراحة الأورام وعضو الجمعية الأوروبية لأورام النساء، في إنجاز طبي غير مسبوق على مستوى مصر في إجراء أول عملية من نوعها محليًّا؛ للحفاظ على خصوبة مريضات السرطان، باستخدام تقنية "رفع الرحم المؤقت" لحمايته من تأثير العلاج الإشعاعي، وبعد رحلة التعافي والقضاء على الورم، يعود الرحم سليمًا كأنّه لم يبرح مكانه يومًا، ليمنح هؤلاء الفتيات فرصة الأمومة، وتنضم مصر بذلك إلى الدول الرائدة في الحفاظ على خصوبة مريضات السرطان، وهي الدول التي بدأت تطبيق هذه التقنية منذ عام 2018 في كل من أمريكا والبرازيل.

ونجح الفريق الجراحي في تبنِّي هذه التقنية الجديدة منذ سبعة أشهر، من خلال ثلاث حالات حتى الآن: اثنتان في جامعة المنصورة وواحدة في جامعة أسيوط، كانت الحالة الأولى لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من المنصورة، تعاني من ورم في الأنسجة الرخوة بالحوض (ساركوما)، وخضعت للعلاج الكيماوي ثم الإشعاعي، مما استدعى نقل الرحم مؤقتًا إلى حين انتهاء فترة العلاج، وهي حاليًا تتمتع بصحة جيدة وفرصة مناسبة للحمل والإنجاب، أما الحالة الثانية، فكانت لسيدة مطلقة من المنصورة تبلغ من العمر 24 عامًا، تعاني من الحالة ذاتها، وكانت من بين السيدات اللاتي وافقن على إجراء هذه التقنية للحفاظ على الرحم، بينما كانت الحالة الثالثة لفتاة عشرينية من أسيوط، لم يسبق لها الزواج، وكانت مصابة بورم في المستقيم، مما استلزم قرارًا طبيًا بنقل الرحم مؤقتًا إلى حين انتهاء العلاج الإشعاعي، فضلًا عن إجراء عملية لحفظ البويضات لضمان فرصة الإنجاب مستقبلًا.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن فخره بهذا الإنجاز الطبي، مؤكدًا أن نجاح هذه العملية النادرة يُعدّ دليلًا واضحًا على ريادة جامعة المنصورة وتميّزها في المجال الطبي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

وقد وجّه الدكتور شريف خاطر رسالة تحية وتقدير للفريق الطبي المشارك في تحقيق هذا الإنجاز الأول من نوعه في مصر بجامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعَدّ فخرًا للقطاع الطبي ولكل منسوبي الجامعة، كما وجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لإدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام، والدكتور أسامة حسين، رئيس قسم جراحة الأورام، وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمركز، على جهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب نحو تقديم خدمات طبية متميزة على أعلى مستوى عالمي.

وأكَّد رئيس الجامعة تميّز أساتذة طب المنصورة وقدرتهم العالية على التعامل مع أعقد الجراحات، مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية المتقدمة والخدمات الطبية النوعية، مشددًا على أن الجامعة لا تدّخر جهدًا في دعم كوادرها الطبية وتوفير أحدث التقنيات.

ومن جانبه، أكَّد الدكتور وليد النحاس، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية المركز لتطبيق أحدث بروتوكولات علاج الأورام عالميًّا، مشيرًا إلى أن المركز يسعى دائمًا إلى توفير بدائل علاجية مبتكرة تواكب أحدث ما توصل إليه العلم، وتضع مصلحة المريض في مقدمة الأولويات.

وأكد الدكتور باسل رفقي، أن نجاح هذه الجراحة يعد خياراً علاجيا جديداً يمنح الأمل لمريضات السرطان في الاحتفاظ بقدرتهن على الإنجاب، بعد رحلة العلاج، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، على دعمه المتواصل، وإتاحة الموارد وكافة التسهيلات اللازمة لإجراء البحوث الطبية والندوات وورش العمل، ومشيداً بجهود قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة برئاسة الدكتور طارق غلوش.

وأجرى الفريق الجراحي عملياته داخل مركز الأورام، برئاسة الدكتور باسل رفقي، وبمشاركة فريق المتدربين ضمن برنامج الجمعية الأوروبية لأورام النساء، والذي ضمّ كلًّا من: الدكتورة سحر البشير من السودان، والدكتورة أميرة زيدان من البحرين، والدكتور عمرو أبو زينة من فلسطين، إضافة إلى فريق التخدير والتمريض، وقد تمت الجراحات بنجاح تام، ما يفتح الباب أمام تعميم التجربة داخل المستشفيات الجامعية المصرية، ويمنح الأمل لعشرات المريضات في الحفاظ على فرص الإنجاب دون المساس بسلامة المسار العلاجي أو التأثير على فرص الشفاء.

وعُرضت التقنية الجراحية الحديثة في العديد من المؤتمرات الدولية، منها: الجمعية الدولية لأورام النساء في أيرلندا، والجمعية الأوروبية لأورام النساء في روما، ومؤتمرات دولية متخصصة في أوزبكستان، والعراق، ومصر.

يُذكر أن مركز الأورام بجامعة المنصورة هو أول وأكبر مركز جامعي متخصص في طب وجراحة الأورام في دلتا مصر، والثاني على مستوى الجمهورية، بسعة 500 سرير، ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية، وقد تم اعتماده عام 2021 من قِبل الجمعية الأوروبية لأورام النساء، كأول مركز تدريب معتمد تابع للجمعية في الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية.

كما تم تكريم المركز من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2022، تأكيدًا على ريادته وتميّزه في تقديم الخدمات الطبية والعلمية بعد اعتماده من الجمعية الأوروبية، وقد حصل المركز مؤخرًا على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مما يُعدّ تأكيدًا على التزامه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية لمرضى الأورام.