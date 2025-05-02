شكرا لقرائتكم خبر عن 45 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 45 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وكشفت الدكتورة نيبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية، مؤكدة أن القطاع لا يحتمل مزيدًا من التأزيم أو الإغلاق، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعلية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر المغلقة بشكل كامل منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وأشارت فرسخ، في مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن هذه هي أطول فترة إغلاق للمعابر منذ بدء العدوان، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والصحية لسكان القطاع، مشددة على أن نقص المواد الغذائية والإغاثية وصل إلى مرحلة خطيرة، كما أن القطاع الصحي يئن تحت وطأة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت أن المستشفيات والمراكز الصحية تعمل بأقصى طاقتها لمحاولة إنقاذ الأرواح، رغم أن الكثير من الاحتياجات الطبية الأساسية لم تعد متوفرة، مما يعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

كما دعت إلى تحرك فوري وفاعل من كافة المنظمات الإنسانية والدولية، للضغط على الاحتلال من أجل السماح بدخول المساعدات بشكل عاجل ومنتظم، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح في غزة.