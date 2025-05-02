شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب على أن تنتهي عقود الإيجار القديم للأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به، حيث نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.

وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم، وذلك بحضور وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، اجتماع اللجنة.