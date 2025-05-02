شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة ليست عائقا.. شعار الصحفيات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الصحفيات على الحضور للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين حيث توافد المئات من الصحفيات إلى مبنى نقابة الصحفيين منذ الصباح الباكر للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتوجه للتصويت فى طوابير أمام مقار اللجان الانتخابية.

ورفعن شعار "الأمومة ليست عائقا" وهو ما ظهر خلال اصطحابهن لأطفالهن إلى النقابة رغم الازدحام الشديد بمبنى النقابة ومحيطها.

ويستمر توافد أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى العرس الديمقراطي.

كما تصدرت القضية الفلسطينية المشهد الانتخابي حيث بدأت أعمال الجمعية العمومية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الصحافة الفلسطينية وأكد جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الدعم الكامل للموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير وهنا تعالت أصوات المتواجدين بمحيط مبنى نقابة الصحفيين بالهتاف "لالا للتهجير".

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـة (76 لسنة 1970 م).

‏‎وأوضح مجلس النقابة أن جدول الأعمال يتضمن ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

‏‎2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

‏‎3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

‏‎4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

‏‎5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الخامسة ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 16/5/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).

اولاد الصحفيين خلال الانتخابات

جانب من الانتخابات

بنات إحدي الصحفيات خلال الجمعية العمومية

الصحفيات تصطحب ابنائهم خلال الانتخابات