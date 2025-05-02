شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا معتدل نهارا ورياح وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدٍ السبت 3 مايو 2025، طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الجمعية العمومية فى انتخابات نقابة الصحفيين تواصل التصويت على مقعد النقيب و6 أعضاء
تواصل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى انتخابات نقابة الصحفيين، التصويت بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025.
وزير التعليم العالى: نسعى لاكتشاف ورعاية المواهب الثقافية والفكرية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الجوانب الثقافية والفكرية لدى طلاب المعاهد والكليات، مشيرًا إلى حرصها على اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات.
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، من خلال دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كذراع رقابي فاعل يعمل على تقييم الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي والخدمي في المحافظات.5 قرارات لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين.. تعديل لائحة القيد الأبرز
أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، قرارات وتوصيات اجتماع الجمعية العمومية.
تشهد عدة مناطق بالقاهرة مساء اليوم الجمعة انقطاع مياه الشرب، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 600 مم بشارع منشية البكرى بمصر الجديدة.
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر 2023، يعاني جيش الاحتلال من نقص حاد في القوات العاملة فيه، فمع دخول العام الثاني من حرب الإبادة، تحتاج قوات الاحتلال لمزيد من الجنود وسط خلافات على خطة تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم"، وفى تطور لافت يعكس عمق الأزمة الداخلية التي تعيشها إسرائيل بشأن تجنيد الحريديم (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، كشفت صحيفة هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر نحو 10 آلاف أمر استدعاء للشبان الحريديين بين يوليو 2024 وأبريل 2025، إلا أن 205 فقط استجابوا والتحقوا فعليا بالخدمة العسكرية.
أكد الحوثيون أنهم استهدفوا قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية شرق حيفا بصاروخ باليستي والمنظومات الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ الذي استهدف حيفا المحتلة.
كشف مصدر بنادى الزمالك أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لم يتعرض لأى مضايقات بالنادى منذ الانضمام للفريق وحتى أزمة انقطاعه عن التدريبات، والتى بدأت منذ 10 أبريل الماضى.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدٍ السبت 3 مايو 2025، طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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