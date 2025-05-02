أخبار مصر.. الطقس غدا معتدل نهارا ورياح وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 25 درجة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدٍ السبت 3 مايو 2025، طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الجمعية العمومية فى انتخابات نقابة الصحفيين تواصل التصويت على مقعد النقيب و6 أعضاء

تواصل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى انتخابات نقابة الصحفيين، التصويت بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025.

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وزير التعليم العالى: نسعى لاكتشاف ورعاية المواهب الثقافية والفكريةوزارة العمل: 4424 فُرصة عمل جديدة في 72 شركة خاصة فى 12 محافظة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الجوانب الثقافية والفكرية لدى طلاب المعاهد والكليات، مشيرًا إلى حرصها على اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، من خلال دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كذراع رقابي فاعل يعمل على تقييم الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي والخدمي في المحافظات.

5 قرارات لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين.. تعديل لائحة القيد الأبرز

أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، قرارات وتوصيات اجتماع الجمعية العمومية.