شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب تشيلى وتحذيرات من تسونامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تشيلي اليوم الجمعة، زلزالا كبيرا بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحلها، وصدر تحذير من تسونامى هائل فى تشيلي عقب الزلزال، بحسب ما أوردته صحيفة الصن البريطانية.



جاء هذا التحذير بعد زلزال قوي ضرب بويرتو ويليامز قبالة سواحل تشيلى، وأعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في تشيلي أنه سيتم إخلاء المنطقة الساحلية في منطقة ماجالانيس جنوب تشيلي تحسبًا لخطر تسونامي.



ووفقًا للمركز الوطني لرصد الزلازل، وقع الزلزال عند الساعة التاسعة صباحًا.



وأشارت الهيئة في البداية إلى أن قوة الزلزال بلغت 7.5 درجة على مقياس ريختر صباح الجمعة وورد أن عمقه بلغ 10 كيلومترات.



وأصدرت الهيئة الهيدروغرافية والمحيطية التابعة للبحرية التشيلية هذا التحذير بعد أن ضرب الزلزال منطقة ماجالانيس على بُعد 218 كيلومترًا جنوب بويرتو ويليامز.



كما أصدرت تحذيرًا احترازيًا لمنطقة أنتاركتيكا، وأعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها أنها "تواصل تقييم الأثر على السكان والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية".



وأضافت أنه سيتم الإبلاغ عن النتائج من خلال تقارير الحوادث أو الطوارئ التي تعدها الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها.