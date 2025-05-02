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اجتمعت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، بعضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع، وداليا حمدى مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الفروع بالمجلس.

فى بداية الاجتماع، عبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها بمحافظة أسوان، متوجهة بالشكر لأعضاء وعضوات فرع المجلس بأسوان على مجهوداتهم خلال الفترة السابقة للوصول إلى السيدات بقرى ونجوع المحافظة على الأرض من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التى تمت والعمل على تقديم الدعم والمساندة إلى جانب التوعية والتدريب لأكبر عدد من السيدات فى أسوان وتمكينهن اقتصاديًا.

ورحبت الدكتورة هدى مصطفى عبد الوهاب مقررة الفرع، بالمستشارة أمل عمار في محافظة أسوان والفرع، واستعرضت أنشطة وجهود الفرع خلال الفترة الماضية وخطته المستقبلية على الأرض لتمكين المرأة فى أسوان، مشيدة بالدعم الدائم من جانب محافظ أسوان ودوره في تذليل أي تحديات قد تواجههم ومساندتهم لتمكين المرأة في جميع المجالات.



القومى للمرأة يشيد بجهود فرع المجلس فى أسوان لتمكين الفتاة الأسوانية



القومى للمرأة يشيد بجهود فرع المجلس فى أسوان لتمكين الفتاة الأسوانية