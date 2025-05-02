شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يحذر حركة حماس من استخدام أراضيه.. ويتوعد باتخاذ التدابير ضدها والان مع تفاصيل الخبر

حذر الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اللواء محمد المصطفى، حركة حماس "أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي للأراضي اللبنانية.

وقال بعد اجتماع المجلس برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا اليوم الجمعة، "إن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومباردة السلام العربية"

وفي هذا السياق شدد الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر.

بدوره أشار رئيس الحكومة نواف سلام، ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزراي للحكومة، محذرا حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.