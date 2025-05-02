شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. معتدل نهارا ورياح وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدٍ السبت 3 مايو 2025، طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة مساءً على شمال الصعيد، مع نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 18 درجة.