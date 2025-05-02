شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الحرائق في إسرائيل.. الاحتلال يدفع بطواقم الإطفاء لمنطقة اللطرون والان مع تفاصيل الخبر

قالت سائل إعلام إسرائيلية إن الحرائق تجددت اليوم الجمعة في منطقة اللطرون قرب القدس.

وأضافت أن السلطات تدفع بطواقم الإطفاء إلى المنطقة، ويأتي هذا التطور غداة إعلان تل أبيب السيطرة على الحرائق بعد أن ظلت مستعرة 30 ساعة وأتت على آلاف الدونمات.

والإسبوع الماضي، اندلع حريق كبير في منطقة رمات جان التابعة لتل أبيب، ما أدى إلى دفع السلطات بعددا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحرائق.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن حريقا اندلع، ما دعا السلطات لبذل جهود لإنقاذ المتنزهين في مكان الحريق؛ وفي الوقت نفسه، اندلع حريق أيضًا في سفاري في رمات جان.

والسبت الماضي أيضا، اندلعت حرائق هائلة في منطقة بيت شيمش بالقرب من القدس، وساعدت رياح الخماسين القوية في انتشار النيران، بين المستوطنات فى الأراضي المحتلة بالقدس، والتى يقطنها الإسرائيليون.