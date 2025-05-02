أخبار مصر

إذاعة الاحتلال: 25 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون منذ استئناف القتال فى غزة

0 نشر
0 تبليغ

إذاعة الاحتلال: 25 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون منذ استئناف القتال فى غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الاحتلال: 25 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون منذ استئناف القتال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 02 مايو 2025 02:14 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصدهم إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن 25 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون منذ استئناف القتال في غزة.

كما قال مراسل القاهرة الإخبارية إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى والجولان الجنوبي وصفارات الإنذار تدوي في وادي عارة ومرج بن عامر وقاعدة رمات ديفيد الجوية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements