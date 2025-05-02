شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الاحتلال: 25 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون منذ استئناف القتال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصدهم إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن 25 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون منذ استئناف القتال في غزة.

كما قال مراسل القاهرة الإخبارية إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى والجولان الجنوبي وصفارات الإنذار تدوي في وادي عارة ومرج بن عامر وقاعدة رمات ديفيد الجوية.