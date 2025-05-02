شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تطالب بسرعة التسجيل فى الكشوف والان مع تفاصيل الخبر

طالبت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، الحضور فى مقر النقابة بسرعة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية

وفي حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة وعددهم (10234) صحفيًا، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال .

وبعدها يبدء التصويت لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس.

ستجرى الانتخابات في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، وستتم عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.