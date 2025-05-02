شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تسجيل الأسرة بالتأمين الصحى الشامل أول خطوة لخدمات صحية مميزة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية الفيديو الرابع من حملة التوعية «دكتور/ شامل»، والذي يُركز على شرح آلية الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، والأوراق المطلوبة لذلك، بهدف تعزيز وعي المواطنين بخطوات التسجيل الصحيحة لضمان حصولهم على خدمات رعاية صحية متكاملة وآمنة.

ويتناول الفيديو خطوات التسجيل التي تبدأ بتوجه المواطن إلى أقرب مركز أو وحدة طب أسرة تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مصطحبًا صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأطفال إن وُجِد، ليتم بعد ذلك فتح ملف طبي للأسرة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن فتح الملف الطبي يُمثل الخطوة الأساسية نحو الاستفادة من المنظومة، حيث يشمل الملف كل البيانات الصحية الخاصة بأفراد الأسرة، من تاريخ المرض والعلاج إلى الأدوية المستخدمة، وذلك بشكل مميكن بالكامل، وباستخدام كود طبي لكل فرد يُتيح تتبع كل المعلومات الطبية منذ لحظة الميلاد وحتى اللحظة الراهنة، مع ضمان تام لسرية البيانات ودقتها.

وأشار السبكي إلى أن بعد التسجيل والحصول على كارت التأمين الصحي الشامل، يتم تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكافة أفراد الأسرة، وهو ما يتيح التقييم الصحي الأولي وبناء خطة للرعاية الوقائية والعلاجية لكل منتفع.

ويختتم الفيديو بدعوة المواطنين في المحافظات الست التي شملها التطبيق الفعلي للمنظومة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) إلى التوجه فورًا للتسجيل إن لم يكونوا قد سجلوا من قبل، للاستفادة من المزايا المتعددة لنظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يقدم تغطية صحية شاملة لجميع المنتفعين ويضمن الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة.

كما نُوّه إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية سيضم خمس محافظات، وهي: دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، في إطار التوسع التدريجي نحو التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين في الجمهورية.