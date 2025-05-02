شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يطلق مشروعا لتطوير صناعة الجلود والنسيج بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عن حصول مشروع "المتوسط المفتوح" على التصريح الرسمى من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، تمهيدًا لإطلاقه بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف تطوير قطاعي الجلود والنسيج في مصر.

وأوضح عيسى أن هذا يأتي المشروع في إطار التعاون الأورومتوسطي، بمشاركة مؤسسات بارزة من الجانبين المصري والأوروبي، منها جامعة القاهرة، والغرفة الإيطالية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وقطاعا الجلود والنسيج، والمركز القومي للبحوث، ومؤسسة "صنع في مصر" (Made in Egypt).

وأشار إسكندر إلى أن المشروع يأتي استكمالاً لتجربة سابقة مشابهة حظيت باهتمام واسع في أوروبا ومصر، مؤكداً أن "المتوسط المفتوح" سيُنفذ على مدار ثلاث سنوات، ويستهدف شريحة واسعة من الشباب المصري العاملين في صناعات النسيج والجلود، إضافة إلى أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وسيتضمن المشروع تقديم منح مالية تشجيعية لـ100 شاب وشابة من أصحاب أفضل التصميمات المقدمة خلال فترة التنفيذ، وذلك بهدف تحفيز الابتكار وتطوير القدرات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.