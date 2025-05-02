شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة دورى كرة القدم للجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 52 والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت نهائيات بطولة دوري كرة القدم (المستوى الأول) للجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم (52) الشهيد الرفاعي على ملاعب جامعة بنها، بمشاركة إجمالي 48 جامعة مصرية.

جاء ذلك برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأسفرت التصفيات النهائية للبطولة عن حصول جامعة بني سويف على المركز الأول، وجامعة بنها على المركز الثاني، وجامعة القاهرة على المركز الثالث، وجامعة أسيوط على المركز الرابع.



إعلان نتائج بطولة دورى كرة القدم للجامعات والمعاهد العليا المصرية



إعلان نتائج بطولة دورى كرة القدم للجامعات والمعاهد العليا المصرية



إعلان نتائج بطولة دورى كرة القدم للجامعات والمعاهد العليا المصرية