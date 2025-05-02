شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إزالة 36 طابقا مخالفا بالمقطم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بحى المقطم تمكنت من إزالة مخالفات المبانى بـ 22 عقار خلال شهر أبريل، بإجمالى 36 دور علوى مخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحذر محافظ القاهرة، المخالفين أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه جارى حصر باقى المخالفات لازالتها على الفور.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملة إزالة المخالفات مستمرة فى كافة الأحياء.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، و114.



إزالة 36 طابق مخالف بالمقطم



إزالة 36 طابق مخالف بالمقطم