أخبار مصر.. انتخابات نقابة الصحفيين.. الصحفيون يختارون النقيب الجديد و6 أعضاء

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها فتح اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

انتخابات نقابة الصحفيين.. الصحفيون يختارون النقيب الجديد و6 أعضاء فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة . وزارة العمل: 4424 فُرصة عمل جديدة في 72 شركة خاصة فى 12 محافظة وزارة العمل: 4424 فُرصة عمل جديدة في 72 شركة خاصة فى 12 محافظة أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، من خلال دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كذراع رقابي فاعل يعمل على تقييم الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي والخدمي في المحافظات. تشهد عدة مناطق بالقاهرة مساء اليوم الجمعة انقطاع مياه الشرب، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 600 مم بشارع منشية البكرى بمصر الجديدة. مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر 2023، يعاني جيش الاحتلال من نقص حاد في القوات العاملة فيه، فمع دخول العام الثاني من حرب الإبادة، تحتاج قوات الاحتلال لمزيد من الجنود وسط خلافات على خطة تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم"، وفى تطور لافت يعكس عمق الأزمة الداخلية التي تعيشها إسرائيل بشأن تجنيد الحريديم (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، كشفت صحيفة هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر نحو 10 آلاف أمر استدعاء للشبان الحريديين بين يوليو 2024 وأبريل 2025، إلا أن 205 فقط استجابوا والتحقوا فعليا بالخدمة العسكرية. أكد الحوثيون أنهم استهدفوا قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية شرق حيفا بصاروخ باليستي والمنظومات الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ الذي استهدف حيفا المحتلة. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 2 مايو 2025 طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. كشف مصدر بنادى الزمالك أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لم يتعرض لأى مضايقات بالنادى منذ الانضمام للفريق وحتى أزمة انقطاعه عن التدريبات، والتى بدأت منذ 10 أبريل الماضى. الزمالك: زيزو لم يتعرض لمضايقات حتى يشترط تعهد سلامته بالنادى الطقس اليوم الجمعة 2-5-2025.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ونشاط للرياح الحوثيون: استهدفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي 8.5 مليار شيكل خسائر فى إسرائيل.. هكذا يؤثر نقص الجنود بجيش الاحتلال انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق بالقاهرة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

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