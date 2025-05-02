شكرا لقرائتكم خبر عن البيان المالى: فائض أولى 3.5% وخفض الدين الخارجى رغم التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

أبرز البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق فائض أولي تاريخي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البيان إلى نجاح الحكومة في زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 12% من الناتج المحلي، مقارنة بـ11.7% في العام المالي السابق، رغم التراجع في إيرادات قطاع البترول وهيئة قناة السويس، ما يعكس كفاءة السياسات الضريبية المتبعة.

كما كشف البيان عن خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب تراجع المديونية بشكل مؤثر، مما يسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

وأوضح التقرير استمرار التزام الموازنة العامة بالمستهدفات المالية، رغم انخفاض العائد من هيئة قناة السويس بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، وتدهور صافي العلاقة المالية مع الهيئة العامة للبترول بنحو 0.2% من الناتج المحلي.

وسلط البيان الضوء على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عن التقديرات المدرجة بالموازنة العامة بنحو 178 مليار جنيه، نتيجة زيادة معامل الانكماش بمقدار 1.6%، فضلاً عن ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة العامة بنحو 2.7% مقارنة بما كان متوقعًا عند إعداد الموازنة.