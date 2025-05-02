شكرا لقرائتكم خبر عن حقيبة مريض السكر فى الحج.. محتويات ضرورية لضمان سلامتك (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان الحجاج إلى ضرورة التواصل مع عيادات البعثة الطبية حال الشعور بأى أعراض مرضية طوال فترة أداء المناسك.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ضرورة أن يكون فى حقيبة مريض السكر الأغراض التالية:

- وضع أدوية كافية ومسحات طبية.

- وجود كمية كافية من الأنسولين وإبر الحقن.

- جهاز قياس السكر المحمول.

- معقم يدين وكمامات.

- بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

- إذا شعرت بأي أعراض مرضية استشر البعثة الطبية على الفور.