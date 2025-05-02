شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشغل 41 قطارا سريعا و94 قطارا إقليميا بشبكة القطارات السريعة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل شبكة القطار السريع وتتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم و60 محطة بإجمالي 2 ورشة رئيسية و5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطارا سريعا و94 قطارا إقليميا و41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة إقليمية) بالإضافة إلى 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.

وفى السياق أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أمن مصر استقبلت أول قطار سريع منذ عدة أشهر، وهو القطار "الديزيرو" والذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر، للعمل فى الخط الكهربائى السريع العين السخنة - مطروح، ضمن شبكة القطارات السريعة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من تصنيع 14 قطارا إقليميا (ديزيرو) أخرى وذلك من إجمالي 34 قطارا إقليميا (ديزيرو) مخصصة للخط وسيتم توريدها لمصر الفترة القادمة، كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطارا سريعا مخصصة للخط ومخطط وصول أول قطار "فيلارو" إلى مصر أغسطس القادم، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بإجمالى 14 جرار بضائع.