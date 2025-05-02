شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات مهمة تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين، حول خدمات مياه الشرب وكيفية الحصول عليها، تشمل خطوات تركيب عداد مياه فرعي لشقة، وكيفية توصيل المياه للعقارات، والمستندات المطلوبة لاستبدال وصلة مياه أو توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل، وغيرها من الأسئلة.

وتسهيلًا على المواطنين، أجابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على عدد من التساؤلات التي تهم المواطنين، نوضحها في السطور التالية.

س: ما المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لشقة؟ج: صورة عقد الإيجار، بطاقة الرقم القومي، إيصال الكهرباء الخاص بالشقة، إيصال المياه الخاص بالعقار، إلى جانب حضور مالك الشقة شخصيًا. س: ما المستندات لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان؟ج: صورة عقد الإيجار الخاص بالسكان، إيصال كهرباء حديث، أحد السكان للتوقيع على العقد، أخذ الإقرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك. س: ما المستندات المطلوبة لاستبدال وصلة مياه؟ج: رخصة المبانى، إيصال المياه الخاص بالعقار، تقديم الطلب من خلال صاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل. س: ما المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل؟ج: بطاقة الرقم القومي، صورة عقد الملكية أو الإيجار، موافقة الجهة الإدارية المختصة، فاتورة المياه لمحل الاشتراك، صورة الرخصة للمبنى. س: كيف تطلب خدمة تطهير خزانات المياه؟ج: يمكن طلب خدمة تطهير الخزانات بالعقارات والمصانع والشركات من خلال فرق متخصصة حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 أو 01286333348 / 01159000322 .