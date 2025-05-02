شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل تجارى فى حالة التنازل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أصحاب المحال الصناعية، عن الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل، من خلال المركز التكنولوجي، والذي يتيح عشرات الخدمات في مجالات (التنظيم، والمباني، والمرافق، والتراخيص).

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول على الخدمة وشروط التقديم عليها.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1- عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.

2- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقاري.

3- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.

4- أصل رخصة المحل.

- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني، إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.

ويقدم المركز خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.