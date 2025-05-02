شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن كرداسة وأبو رواش 8 ساعات مساء اليوم لأعمال ربط خطوط جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق: مدينة كرداسة، بني مجدول، وأبو رواش، لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 2 مايو 2025، وحتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت 3 مايو 2025.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن سبب الانقطاع يعود إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 400 مم، برافع بني مجدول الجاري إنشاؤه، على خط المياه الرئيسي قطر 800 مم القادم من محطة جنوب المحيط.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.