شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 02 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 2-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء 8:58
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:06 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:55 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:30
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:18 م
وقت صلاة العشاء 8:41 م.
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:18 م
موعد صلاة العشاء 8:36
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