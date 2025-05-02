شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 02 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 2-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:33 م

موعد صلاة العشاء 8:58 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:06 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:30

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:30 م

موعد صلاة العشاء 8:55 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:38 صموعد صلاة الظهر 12:57موعد صلاة العصر 4:36موعد صلاة المغرب 7:40 مموعد صلاة العشاء 9:06 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:30موعد صلاة الظهر 12:48 مموعد صلاة العصر 4:26 مموعد صلاة المغرب 7:30 مموعد صلاة العشاء 8:55 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:30

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:18 م

وقت صلاة العشاء 8:41 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:18 م

موعد صلاة العشاء 8:36

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز