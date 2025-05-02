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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الجمعة، 02 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 2-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:36  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء  8:58

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:06 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد  صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:55  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:30
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة  العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:18 م
وقت صلاة العشاء 8:41 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:45  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:18 م
موعد صلاة العشاء 8:36

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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