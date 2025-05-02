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11 مايو بدء التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائى لنهاية العام

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11 مايو بدء التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائى لنهاية العام

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الخميس، 01 مايو 2025 11:00 م

تنطلق 11 مايو التقييمات المبدئية للصفين الأول والثانى الابتدائى لنهاية العام الدراسى الجارى، حيث تعتمد التقييمات على قياس مستوى التلاميذ ومدى الاستجابة لنواتج التعلم المرتبطة بالمقررات الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن التقييمات مهمة للطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لتحديد مستواهم في القراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي للفصل الدراسي الأول موضحة ان نتيجة الصف الأول والثاني الابتدائي يجب علي التلميذ أن يجتاز التقييم المبدئي والنهائي ويحقق نسبة حضور 60% من إجمالي أيام الفصل الدراسي الأول والثانى، وفي حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي في فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاث شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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