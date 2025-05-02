شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مايو بدء التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائى لنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق 11 مايو التقييمات المبدئية للصفين الأول والثانى الابتدائى لنهاية العام الدراسى الجارى، حيث تعتمد التقييمات على قياس مستوى التلاميذ ومدى الاستجابة لنواتج التعلم المرتبطة بالمقررات الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن التقييمات مهمة للطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لتحديد مستواهم في القراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي للفصل الدراسي الأول موضحة ان نتيجة الصف الأول والثاني الابتدائي يجب علي التلميذ أن يجتاز التقييم المبدئي والنهائي ويحقق نسبة حضور 60% من إجمالي أيام الفصل الدراسي الأول والثانى، وفي حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي في فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاث شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.