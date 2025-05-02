شكرا لقرائتكم خبر عن الغزل والنسيج: افتتاح أكبر مصنع بالعالم فى المحلة قريبا بإنتاجية 30 طنا يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، قرب افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى، والمقام على مساحة 62 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طن يوميا، معبرا عن أمله في أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاح المصنع، باعتباره إنجازاً قومياً جديداً للصناعة المصرية، موضحا أن النقابة حريصة على تقديم خدمات اجتماعية حقيقية لعمالها، مشيراً إلى صرف إعانات كبيرة في حالات الوفاة والحوادث، ومؤكداً أن النقابة كانت وستظل سنداً للعمال في كافة الظروف.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تفاصيل أكبر مصنع غزل في العالم مصنع غزل "1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، حيث يقع المصنع على مساحة 62 ألف متر ويضم نحو 183 الف مردن و376 ماكينة وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن يوميا من الخيوط الرفيعة التي تستخدم في إنتاج الأقمشة عالية الجودة.

وقال إن المصنع إضافة جديدة إلى المصانع التي سبق تدشينها الفترة الماضية ضمن المشروع القومى لتطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة تصل لنحو 1.5 مليار دولار منوها إلى ان انشاء المصنع إنجازا كبيرا لوزارة قطاع الاعمال العام كونه يوفر نحو مليار دولار واردات من الغزل سنويا بجانب انه يلبى متطلبات المصانع المحلية، وأضاف: وملحق بالمصنع صالة إنتاج تستخدم في الاستفادة من العوادم الناتجة عن مصانع الغزل الجديدة والتي تم تطويرها، وتضم 3000 مردن بطاقة إنتاجية مستهدفة 17 طن يومي خيوط سميكة والمستخدمة في إنتاج الأقمشة السميكة مثل الجينز، كما أنه مزود بمحطة كهرباء جديدة وتم إعداد برامج صيانة كاملة لكل المعدات من اجل رفع كفاءتها وتحسين بيئة العمل.

وأكد الأمين العام لاتحاد النسيج العربى والدولى، أن مصنع "غزل 1" الجديد يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي ويعكس التزام الدولة وان تشغيلها بأحدث التكنولوجيات العالمية يسهم فى زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية مما يفتح أسواقاً جديدة ويعزز من قدرة الشركة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي مؤكدا الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته وفق البرامج التدريبية المحددة.

وكشف ان مصنع غزل 1 من 4 أجزاء، االأول متعلق بإنتاج ‏الغزل الرفيع ومٌخصص للتصدير خاصة في ظل الاقبال الكبير على القطن المصرى طويل التيلة ومنافسته العالمية، والثانى لإعادة تصنيع" الريسيكل' من العوادم وهو مخصص لتصنيع اقمشة" الجينز" وسيتم التعاون مع شركة دمياط التي تصنع " الجينز" في هذا الشأن، أما الثالث مخصص"للتطبيق والزوى" وهى قيمة مضافة عالية لتحسين خواص الخيوط الرفيعة وفقا للمواصفات العالمية، والجزء الرابع عبارة عن حرق الوبرة لزيادة لمعان وجودة الأقطان والغزول المنتجة والقضاء على الشعيرات وكل ذلك قيمة مضافة عالمية تجعل من المنتج منافسا عالميا بقوة في مختلف أسواق العالم

وولفت إلى أنه يستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو 50 مليار جنيه وانتاج 188 ألف طن من الغزول و198 مليون متر من النسيج و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا .