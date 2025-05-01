شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجيال شجرة مريم أحد أهم مسارات العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتله السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى السيدة مريم العذراء فى المنام، وقال لها قومى وخذى الصبى واذهبى به إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسارا، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها –ثلاثة طرق حينها- ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.

أجيال شجرة المطرية

وتعتبر شجرة مريم إحدى أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث ذكر الأب جورج سليمان أنه يوجد 4 أجيال من الشجرة حاليا وهم الشجرة الأم والموجودة كفروع خشب فقط ويوجد الجيل الثانى والجيل الثالث والجيل الرابع من الشجرة، وشاركت الكنيسة الكاثوليكية في ترميم الشجرة عن طريق الرهبان الفرنسيسكان الذين أتوا إلى المطرية في القرن الـ 15 عام 1584 واستمروا فيها حتى 1788 ورمموا الشجرة وحصلوا على أغصان منها ومنها خرجت الأجيال الجديدة للشجرة.

مكان الشجرة

وحول التساؤلات العديدة عن مكان الشجرة ذكر أن هذا المكان هو المكان الأصلى للشجرة وحاليا تم ترميمها ويوجد بها المحكى الذى يحكى المراحل التي تمت في تطوير الشجرة، وذكر أن أغلب زوار مكان شجرة مريم من الأجانب من النادر جدا وجود زوار مصريين.