شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: زيادة مكافأة نهاية الخدمة لـ40 ألف جنيه أهم إنجازات دورتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن النقابة خلال هذه الدورة حققت العديد من المكاسب للعاملين، ومنها على سبيل المثال،: الحصول على موافقة مجلس المديرين بالهيئة بصرف صندوق نهاية الخدمة للمحالين للمعاش على أساسي 2023 بما يحقق زيادة مالية للعامل المحال للمعاش تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه.

وأضاف فكرى، لـ"الخليج 365"، كما وافق مجلس المديرين على طلب النقابة العامة بصرف فروق طبيعة العمل والأثابة والوقاية على أساسي 1/7/2016 طبقا لقانون الخدمة المدنية وصرف الفرق المستحق للمحالين للمعاش اعتبارا من 1/10/2019 وبحد أقصى 5 سنوات مالية وكذلك العاملين بما يعود بفروق مالية لكل عامل وصلت لـ 7 آلاف جنيه، كذلك مضاعفة المنصرف للعاملين من صندوق الخدمات الاجتماعية للنقابة العامة من منح وإعانات لتصل لـ 1500 جنيه.

وقال: كما وافق مجلس المديرين على طلب النقابة العامة باستثناء التأخير على التوقيع على جهاز البصمة الإليكترونية 15 دقيقة في اليوم الواحد بما لا يتجاوز 60 دقيقة في الشهر، وفي مجال الترفيه نظمت النقابة دورة رياضية رمضانية في كرة القدم بالتعاون مع مجلس إدارة نادي السكة الحديد، شارك فيها جميع قطاعات الهيئة ومترو الأنفاق والشركات التابعة، وطورت النقابة مصيف بورسعيد للعاملين والذي يضم 29 شقة ويستخدمه العاملون بأسعار رمزية ضمن البرامج الترفيهية للعاملين .

كما قامت النقابة بتبني العديد من الحالات المرضية الخاصة بتوفير كراسي متحركة وأجهزة طبية وتعويضية بموافقة بعد موافقة وزير النقل ، إلى جانب تبني العديد من الحالات المرضية الخطيرة وإجراء عمليات جراحية لها .