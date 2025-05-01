شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة العالمية يجتمعون لإدراج أدوية خفض الوزن لقائمة الأدوية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منظمة الصحة العالمية للموافقة رسميًا على استخدام أدوية إنقاص الوزن لـ معالجة السمنة لدى البالغين لأول مرة فى أغسطس المقبل.

وقد تؤدي هذه التوصية أيضًا إلى إضافة الأدوية إلى قائمة الأدوية الأساسية، إلى جعل الأدوية متاحة على نطاق أوسع عالميًا.

وقالت صحيفة 'ديلي ميل" البريطانية، إنه في ظل معاناة أكثر من 2 من كل 5 بالغين في الولايات المتحدة من السمنة، ومع معاناة أكثر من مليار شخص حول العالم من هذه الحالة، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لكن أدوية علاج السمنة - والتي تسمى أيضًا ببتيدات الجلوكاجون الشبيهة بالجلوكاجون - ليست خالية من المخاطر، كما تم ربطها بسلسلة من الآثار الجانبية المثيرة للقلق .

وتشير التقديرات أيضًا إلى أن هذا الدواء ربما كان سببًا في إدخال نحو 70 أمريكيًا إلى المستشفى يوميًا في العام الماضي بعد أن أصبحت شائعة للغاية بسبب وعدها بتحفيز فقدان الوزن بحقنة أسبوعية فقط.

وتطالب الوكالة أيضًا باتخاذ إجراءات لجعل الأدوية متاحة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يوجد أيضًا وباء السمنة، لكن الأمر يثير المخاوف بشأن التكاليف، التي تتجاوز ألف دولار شهرياً، والتي قال المسؤولون إنها تجعلها غير متاحة للكثيرين.

ستصدر منظمة الصحة العالمية توصيتها المشروطة رسميًا في أغسطس، كجزء من إرشادات جديدة لعلاج السمنة. كما تعمل المنظمة على إعداد إرشادات منفصلة للأطفال والمراهقين.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه من المقرر أن يجتمع خبراء منظمة الصحة العالمية بشكل منفصل الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن إدراج أدوية إنقاص الوزن في قائمة الأدوية الأساسية للوكالة - لعلاج السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

وقالت الصحيفة، إن قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية هي عبارة عن كتالوج للأدوية التي ينبغي أن تكون متاحة في جميع أنظمة الرعاية الصحية العاملة.