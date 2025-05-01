أخبار مصر

ننشر الجداول الجديدة لامتحانات النقل الأزهرى بعد تأجيلها بسبب العاصفة

0 نشر
0 تبليغ

  • ننشر الجداول الجديدة لامتحانات النقل الأزهرى بعد تأجيلها بسبب العاصفة 1/5
  • ننشر الجداول الجديدة لامتحانات النقل الأزهرى بعد تأجيلها بسبب العاصفة 2/5
  • ننشر الجداول الجديدة لامتحانات النقل الأزهرى بعد تأجيلها بسبب العاصفة 3/5
  • ننشر الجداول الجديدة لامتحانات النقل الأزهرى بعد تأجيلها بسبب العاصفة 4/5
  • ننشر الجداول الجديدة لامتحانات النقل الأزهرى بعد تأجيلها بسبب العاصفة 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الجداول الجديدة لامتحانات النقل الأزهرى بعد تأجيلها بسبب العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الجداول الجديدة لامتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والتي كانت من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 م لتكون يوم الأربعاء 7 مايو 2025م، بنفس ترتيب الجداول السابقة، بعد تأجيل امتحانات النقل الثانوى بسبب العاصفة الترابية مما استدعى تغيير باقى جداول الامتحانات .

الصف الثالث الابتدائى
الصف الثالث الابتدائى

 

الصفين الرابع والخامس الابتدائى
الصفين الرابع والخامس الابتدائى

 

الصف الأول الاعداى
الصف الأول الإعدادى

 

الصف الثانى الاعداى
الصف الثانى الإعدادى

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements