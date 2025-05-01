شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الجداول الجديدة لامتحانات النقل الأزهرى بعد تأجيلها بسبب العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الجداول الجديدة لامتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والتي كانت من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 م لتكون يوم الأربعاء 7 مايو 2025م، بنفس ترتيب الجداول السابقة، بعد تأجيل امتحانات النقل الثانوى بسبب العاصفة الترابية مما استدعى تغيير باقى جداول الامتحانات .



الصف الثالث الابتدائى



الصفين الرابع والخامس الابتدائى



الصف الأول الإعدادى