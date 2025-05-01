شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف عام كنائس وسط القاهرة: البوستات والكومنتات والشير عائلة جديدة من الخطايا والان مع تفاصيل الخبر

نشر الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه يوجد حاليًا بالسوق عائلة جديدة من الخطايا، تؤدي إلى جهنم مجانًا.

وتابع الأنبا رفائيل عبر منشوره أن رأس العائلة إسمه post ، وابنه إسمه comment ، وباقى العائلة إسمهم share ومنقول، موضحا أن الإنسان العاقل لا يكتب إلا فى تخصصه، وحدود معرفته، وفى أمر يتقنه، ولمنفعة الناس، مؤكدا أن خطايانا الشخصية التى بلا توبة تضرنا وتتسبب فى هلاكنا، أما من يعثر الناس بقول أو خبر أو تعليق لا يعرف مدى صحته فهو يجر معه آخرين إلى الهلاك.

وأضاف: "كان زمان إشاعة واحدة ممكن تحرق قرية أو كفر أو نجع، اليوم الإشاعة تقلب بلد بحالها، أو العالم كله، مستشهداً بقول الكتاب المقدس : “مَنْ يُجِيبُ عَنْ أَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَهُ، فَلَهُ حَمَاقَةٌ وَعَارٌ.” (أمثال ١٨: ١٣) وفى موضع أخر “لِذَلِكَ يَصْمُتُ ٱلْعَاقِلُ فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ لِأَنَّهُ زَمَانٌ رَدِيءٌ.” (عاموس ٥: ١٣)

“وَمَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ هَؤُلَاءِ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِي فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ حَجَرُ ٱلرَّحَى وَيُغْرَقَ فِي لُجَّةِ ٱلْبَحْرِ. وَيْلٌ لِلْعَالَمِ مِنَ ٱلْعَثَرَاتِ! فَلَابُدَّ أَنْ تَأْتِيَ ٱلْعَثَرَاتُ، وَلَكِنْ وَيْلٌ لِذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي بِهِ تَأْتِي ٱلْعَثْرَةُ!” (متى ١٨: ٦-٧)

منشور الأنبا رفائيل

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجه رسالة إلى الأقباط، قائلا: "قدم توبتك بحسب المفهوم الأرثوذكسى بنقاوة القلب"، موضحا أن التوبة النقية تحرك السماء وتفرحها ولتكن التوبة قانونية بسر الاعتراف ونيل الحل والتقدم لسر التناول.

وتابع خلال عظته الأسبوعية أن كل شخص يحتاج إلى التوبة، واجعلوا توبتكم توبة قانونية، موضحا أن الإنترنت والسوشيال ميديا جعلتا عقل الإنسان مكتظا بالأفكار والحكايات والأخبار، قائلا: "ريح بالك وسلم فكرك للإنجيل واتركه يقودك، واجعلوا كلمة الله تنتقل إليكم وتعطيكم روح وحياة واجعلوا فكركم فكر إنجيلى".

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى وجه رسالة إلى المسيحيين خلال إحدى عظاته الأسبوعية: "استثمروا الفرص التى تأتى لكم من قراءة كتب أو لقاءات أو حضور اجتماعات، وأتمنى أن يقل أزمة كورونا تدريجيا وتعود الحياة".

وتابع: "استثمروا الفرصة فى الخدمة أو الذين فى الشدة أو الضيق ولا تضيعوا من إيديكم فرص حقيقية، والمبادئ الأربعة هى (احفظ إيمانك فى قلبك وقدم توبتك فى كنيستك وسلم فكرك لإنجيلك واستثمر الفرصة لأنها عمرك)".

وأضاف أن الكنيسة تعلم فى ألحانها ترتيل هللوياه لنتهل ونفرح بالله، قائلا: "جيد أن ننقل حالة الفرح إلى المحيطين بنا متهللين بأن لنا الحياة هى المسيح".