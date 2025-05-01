شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنعمل على إطلاق سراح المحتجزين بغزة فى أقرب وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن بلاده لا تملك معلومات بشأن مصير المحتجز الأمريكى فى غزة عيدان ألكسندر.



وأضاف الرئيس الأمريكى - فى كلمة له مساء اليوم/الخميس/ - أن الإدارة الأمريكية ستعمل على إطلاق سراح المحتجزين بغزة فى أقرب وقت ممكن، مبينًا فى الوقت ذاته أن أهالى المحتجزين بغزة يطالبون بعودة أبنائهم حتى لو كانوا أمواتًا.

وأشار ترامب إلى وجود 24 محتجزًا فى غزة لا يزالون على قيد الحياة، لافتًا إلى أن أعداد المحتجزين الأحياء ربما يكون قد تغير.