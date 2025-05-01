شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية تضرب عدة مناطق فى السعودية والدفاع المدنى يحذر المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدفاع المدنى فى السعودية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء فى أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

كما شدد الدفاع المدنى فى بيان له على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق ‎المملكة، حتى الثلاثاء المقبل.

ويشار إلى أن محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، سجلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار فى المملكة بـ (15.0) ملم فى مركز الغائل، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت شعار فى أبها (3.0) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومى لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار فى مناطق المملكة كافة، سجّلت (25) محطة رصد هيدرولوجى ومناخي، خلال الـ(24) ساعة الماضية، هطول أمطارٍ فى مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، والحدود الشمالية).

وأوضح التقرير، تسجيل منطقة مكة المكرمة (5.0) ملم فى الحوية بالطائف، و(1.8) ملم فى مطار الطائف، فيما سجّلت منطقة القصيم (4.0) ملم فى رياض الخبراء، و(3.6) ملم فى بريدة، و(3.5) ملم فى الشنانه بالرس، و(2.4) ملم فى التجارب بعنيزة، و(1.8) ملم فى البدائع.

وأشار التقرير، إلى تسجيل الشعبة فى الحدود الشمالية (3.3) ملم فى رفحاء، وتسجيل منطقة حائل (1.9) ملم فى الكهفه بالشنان، و(1.1) ملم فى مطار حائل، إضافةً إلى تسجيل منطقة المدينة المنورة (1.1) ملم فى بلدية الحسو بالحناكية، وتسجيل علقة بالزلفى فى منطقة الرياض (1.0) ملم، ومطار الدوادمى (0.5) ملم. فيما سجّلت المنطقة الشرقية (0.9) ملم فى حفر الباطن.