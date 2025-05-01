شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: البيت الكبير.. فصول من سيرة صاحبة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" البيت الكبير.. فصول من سيرة صاحبة الجلالة.. 7 قوانين فى 84 عاما.. مدونة تشريعية زاخرة شكلت ملامح مهنة الصحافة ونقابتها العريقة.. معارك تحت ظلال الأقلام.. تاريخ طويل من الاشتباك والمواقف الجادة توثقها ذاكرة نقابة الصحفيين من صراعات الستينيات إلى التصدى الحاسم للجماعة الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو.. 22 نقيبا فى سجل المهنة وبيتها العريق بينهم مثقفون وأدباء ورجال دولة.. أبو الفتح حامل لواء التأسيس وإبراهيم نافع الأبرز بـ6 دورات وكامل زهيرى "نقيب النقباء".

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