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وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT.. صور

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  • وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT.. صور 1/5
  • وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT.. صور 2/5
  • وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT.. صور 3/5
  • وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT.. صور 4/5
  • وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 01 مايو 2025 06:23 م

اكدت وزارة النقل في بيان صادر عنها على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

ففيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

أما فيما يتعلق بـ القطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل فى الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMفى جميع محطاته.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

مترو القاهرة
مترو القاهرة

 

وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي

 

وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو
وزارة النقل تتيح وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو

 

وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT
وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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