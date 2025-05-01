شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة فى إمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق العامة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والمحال التجارية.

وفي هذا الإطار، شن حي إمبابة بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، حملة مكبرة على الأسواق والمحال وثلاجات اللحوم والأسماك، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وجودتها حماية لصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة بقيادة أشرف بكر رئيس حى إمبابة، عن ضبط حوالي 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومصادرتها والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة تحت إشراف نواب رئيس الحي أمير عباس، وأحمد النجار، وأحمد حسني، وقائد شرطة المرافق النقيب محمد الوهيدي، ومشرف إشغالات الحي محمد الورداني، ومدير البيئه عماد سامي، ومدير المتابعة باسم زكري، ومديري الإشغالات بحي إمبابة.



جانب من الضبطية



سلع منتهية الصلاحية



ضبط سلع منتهية الصلاحية



