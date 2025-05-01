شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: شركات السيارات ستفتح مصانع بالولايات المتحدة لتفادى الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن شركات السيارات ستفتح مصانع بالولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية، مشيرا " نعمل على مشروع قانون يسمح بتخفيضات ضريبية هي الأعلى في تاريخ البلاد".

أضاف ترامب "الديمقراطيون يسعون للقضاء على برامج الرعاية الصحية منخفضة التكلفة ونحن سننقذها، مؤكدا " لن نسمح للديمقراطيين بتدمير برامج الرعاية الصحية منخفضة التكلفة".